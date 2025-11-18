  1. دين، حوزه، انديشه
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۷

مالکیت و بهره‌برداری از اراضی بایر در فقه اسلامی چگونه است؟

مالکیت و بهره‌برداری از اراضی بایر در فقه اسلامی موضوع نشستی است که امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در دویست و چهل و دومین نشست علمی خود، با موضوع «بررسی فقهی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی بایر» جنبه‌های مختلف فقهی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی بایر را برگزار می‌کند.

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین منصور شریفی، پژوهشگر گروه فقه اقتصاد مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، به عنوان ناقد ارائه‌ها حضور خواهد یافت و دیدگاه‌های تحلیلی خود را درباره چالش‌های فقهی نوظهور در زمینه مالکیت اراضی بایر مطرح خواهد کرد. سید حمید جوشقانی، دبیر پژوهشکده فقه اقتصاد، منابع و فناوری پژوهشگاه، دبیری جلسه را بر عهده دارد و این رویداد نشان‌دهنده تعهد مجموعه به تقویت تحقیقات فقهی در حوزه‌های زیست‌محیطی و پایداری است.

این نشست امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰، در مکان فیزیکی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در قم (خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳) و همچنین به صورت مجازی از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

