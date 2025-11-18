به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در دویست و چهل و دومین نشست علمی خود، با موضوع «بررسی فقهی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی بایر» جنبه‌های مختلف فقهی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی بایر را برگزار می‌کند.

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین منصور شریفی، پژوهشگر گروه فقه اقتصاد مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، به عنوان ناقد ارائه‌ها حضور خواهد یافت و دیدگاه‌های تحلیلی خود را درباره چالش‌های فقهی نوظهور در زمینه مالکیت اراضی بایر مطرح خواهد کرد. سید حمید جوشقانی، دبیر پژوهشکده فقه اقتصاد، منابع و فناوری پژوهشگاه، دبیری جلسه را بر عهده دارد و این رویداد نشان‌دهنده تعهد مجموعه به تقویت تحقیقات فقهی در حوزه‌های زیست‌محیطی و پایداری است.

این نشست امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰، در مکان فیزیکی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در قم (خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳) و همچنین به صورت مجازی از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join برگزار خواهد شد.