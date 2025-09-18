به گزارش خبرنگار مهر، دویست و نوزدهمین نشست علمی تخصصی با موضوع «ابعاد فقهی مردمی سازی اقتصاد» به همت گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری مجتمع عالی علوم انسانی وابسته به جامعه المصطفی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام علی معصومی‌نیا، عضو گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و حجت‌الاسلام سید حمید جوشقانی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی و دبیر گروه فقه منابع طبیعی و محیط زیست پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز شنبه ۲۹ شهریور از ساعت ۱۰:۳۰ در مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی واقع در بلوار امین برگزار می‌شود.

علاقه مندان به حضور مجازی نیز می‌توانند از طریق لینک http://vc.miu.ac.ir/ensani۳ در نشست شرکت کنند.