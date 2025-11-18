طرح «صدای هنر در مدرسه» در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشفقیان صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح «صدای هنر در مدرسه» یکی از طرح‌های ابتکاری است که با برگزاری برنامه‌های مختلف زمینه‌ساز توسعه مهارت‌های هنری در بین دانش‌آموزان می‌شود.

وی اضافه کرد: در این جلسات هنری، دروسی چون نویسندگی، عکاسی، خوشنویسی، شعر، شاهنامه‌خوانی، تئاتر، تولید پادکست و طراحی به حدود ۳۰۰ دانش‌آموز مقاطع چهارم، پنجم و ششم آموزش داده می‌شود.

دبیر طرح صدای هنر در مدرسه نیز اظهار کرد: ما در این طرح سعی داریم تا علاوه بر آموزش مهارت‌های هنری، فضایی را فراهم کنیم که دانش‌آموزان با استعدادهای خود آشنا شوند. این جلسات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دانش‌آموزان در محیطی دوستانه و خلاقانه، ارتباط با یکدیگر برقرار کنند و از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند.

مسعود عرب‌زاده افزود: ما به این اعتقاد داریم که هر کودک دارای استعدادهای خاصی است و با راهنمایی و آموزش مناسب، می‌تواند به شکوفایی برسد. همچنین، با نزدیک کردن دانش‌آموزان به هنر و زیست بوم، احساس هویت و تعلق خاطری در آنان ایجاد خواهیم کرد که کمک خواهد کرد در آینده از این استعدادها بهره‌برداری کنند.

عرب‌زاده افزود: در این طرح، هنرمندان متعهد تا پایان اسفند ماه با حضور مستمر خود در کنار دانش‌آموزان، به آنان کمک خواهند کرد تا تجربه‌ای غنی از فعالیت‌های هنری کسب کنند. این همکاری‌ها به ما این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از تخصص و تجربیات این هنرمندان، به خروجی‌های مطلوب و مثمر ثمری دست یابیم.

وی گفت: ما بر این باوریم که وجود این هنرمندان در کنار دانش‌آموزان نه‌تنها به بهبود مهارت‌های هنری آن‌ها کمک می‌کند، بلکه الهام‌بخش آنان در مسیر کشف و پرورش استعدادهای خلاقانه‌شان خواهد بود.