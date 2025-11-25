  1. اقتصاد
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

ارزش معاملات صندوق های طلا ۷.۲ همت شد

در روز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۴ در مجموع یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۰ واحد صندوق طلا به ارزش ۷.۲ همت در بورس کالا معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران اعلام کرد در معاملات روز دوم آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار گواهی سپرده مبتنی بر طلا یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۹۰ گواهی شمش طلا معادل ۱۳۱ کیلوگرم شمش به ارزش ۱.۹ همت و ۹۰۷ گواهی سکه طلا به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان فروش رفت و ارزش کل معاملات گواهی سپرده مبتنی بر طلا به ۲ همت رسید.

بر اساس این گزارش در قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر طلا نیز ۱۵۶ هزار و ۴۴۰ قرارداد به ارزش ۳۵ میلیارد تومان دادوستد شد. در قراردادهای اختیار معامله صندوق طلای لوتوس با ۶ درصد بیشترین نسبت ارزش معاملات آتی به ارزش معاملات دارایی پایه را داشت.

همچنین ۷۸۴ قرارداد آتی مبتنی بر طلا به ارزش ۵۲ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

بورس کالای ایران در قرارداد آتی شاهد افزایش ۶۶ موقعیت در مجموع موقعیت‌های باز قراردادهای مبتنی بر طلا بوده است.

علی فروزانفر

