  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

آتش سوزی ناگهانی پژو پرشیا در میدان آزادی

آتش سوزی ناگهانی پژو پرشیا در میدان آزادی

سخنگوی آتش نشانی شهر تهران اعلام کرد:خودرویی که مالک آن تنها دود مختصری از داشبورد دیده بود، دقایقی بعد در میدان آزادی به‌طور کامل شعله‌ور شد.

جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۴:۴۵ امروز حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو در میدان آزادی، ابتدای خیابان جناح به سمت شمال، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و نیروهای ایستگاه ۳۴ به محل اعزام شدند.

آتش سوزی ناگهانی پژو پرشیا در میدان آزادی

وی توضیح داد: یک دستگاه پژو پرشیا که در حاشیه خیابان متوقف بود به‌طور کامل شعله‌ور شده بود. مالک خودرو اظهار کرده بود هنگام مشاهده دود از داشبورد، از خودرو خارج شده و پس از باز کردن درِ آن، به‌دلیل ورود ناگهانی اکسیژن شعله‌وری شدید رخ داده است.

ملکی بیان کرد: هنگام حضور آتش‌نشانان، بخش داخلی خودرو کاملاً در آتش می‌سوخت اما خوشبختانه فردی داخل خودرو نبود و این حادثه تلفات یا مصدومیت جانی به‌همراه نداشت.

به گفته وی، پیش از رسیدن آتش‌نشانان چند نفر از عابران برای خاموش‌کردن آتش تلاش کرده بودند اما نتیجه‌ای نداشت. نیروهای عملیاتی پس از آغاز اطفا، آتش را به‌طور کامل مهار کردند و خودرو به مالک تحویل شد. بررسی علت وقوع حادثه توسط کارشناسان ادامه دارد. عملیات در ساعت ۱۵:۱۰ خاتمه یافت.

آتش سوزی ناگهانی پژو پرشیا در میدان آزادی

کد مطلب 6660542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها