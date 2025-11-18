به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر محمدی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتای این فرماندهی و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنها، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها گویای این بود که پیامی تحت عنوان دریافت کالا برگ معیشتی یا شکایت قضائی، برای شکات ارسال و از آنها درخواست شد برای دریافت کالابرگ و یا مشاهده ابلاغ الکترونیک، وارد لینک ارسالی شوند و ۵۰ هزار ریال واریز کنند.

محمدی یادآور شد: پس از باز کردن لینک جعلی و پرداخت مبلغ توسط شکات، بلافاصله نرم‌افزار جعلی معیشتی یا ثنا (ابلاغ دادگستری) روی گوشی قربانی نصب و در ادامه مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده که با اقدام سریع کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مبالغ برداشتی به حساب‌های دیگر منتقل شده یا با آنها خرید اینترنتی صورت گرفته است که در نهایت پس از انجام مراحل قانونی مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به حساب مالباختگان عودت گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان مهمترین مؤلفه در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری را افزایش آگاهی شهروندان و تلاش جمعی در رسیدن به این مهم دانست و افزود: شهروندان عزیز موارد مرتبط با جرایم سایبری را در کمترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند و از نصب نرم افزارهای جعلی و باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک که از طریق پیامک یا در پیام‌رسان‌ها برای آنها ارسال می‌شود، خودداری کنند.