مازندران نیازمند اقدامات جهادی در حوزه راه و مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ضمن تأکید بر ظرفیتهای طبیعی و مردمی این استان، به اهمیت همکاری و پیگیری مستمر برای اجرای پروژههای راه و مسکن اشاره کرد و از معرفی مدیرکل جدید با سابقهای گسترده در حوزههای مختلف خبر داد.
وی که خود سابقه خدمت در دولتهای مختلف و سالها حضور در مسئولیتهای کلان استان مازندران را دارد، افزود: حضور رهبر فرزانه انقلاب در این استان ولایتمدار در دهه ۷۰ نشان داد که محرومیتها زیر این درختان سبز مدفون شده است و باید با همت جهادی برای رفع آن تلاش کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی به پیشرفت پروژههای مهم راهسازی در استان از جمله طرح سهراه جویباره اشاره کرد و گفت: با همکاری استاندار و وزارت راه، پروژههای بزرگ و انقلابی در مازندران بهپیش میرود و امروز شاهد نتایج تلاشهای جهادی در این حوزه هستیم.
نبیان با بیان اینکه استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و گردشگریاش، پذیرای جمعیت زیادی از اقصی نقاط کشور است، تأکید کرد: مسکن در مازندران به دلیل محدودیت تأمین زمین با چالشهایی روبرو است که نیازمند حمایت و همکاری مجموعههای نظارتی و اجرایی است تا دغدغه مردم کاهش یابد.
تسریع در اجرای پروژهها در استانهای شمالی
وی همچنین از تفاهم و همکاری بین استانهای همجوار گیلان، گلستان و مازندران برای تسریع در اجرای پروژهها و کاهش مشکلات خبر داد و گفت: با هماهنگی نهادهای نظارتی در این سه استان، تلاش داریم تا مشکلات مردم در حوزه مسکن و زیرساختها به نحو مطلوبی برطرف شود.
نبیان با معرفی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان مازندران، آقای حسنزاده، بیان داشت: من نزدیک به ۳۱ استاندار را از نزدیک دیده و کار کردهام. سازمان ملی زمین و مسکن که مدیرکل جدید نیز در آن فعالیت داشته، سازمانی حاکمیتی است که ابلاغها از وزیر گرفته میشود ولی تأیید آن باید از دولت باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسات متعدد خود و مدیرکل جدید در هفتههای اخیر گفت: این تعامل و پیگیری مداوم، موهبتی برای ما مازندرانیها است که بتوانیم با همکاری هم، اتفاقات خوبی رقم بزنیم.
وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن با همه دستگاهها از جمله سازمان بنادر، هواپیمایی کشوری و هواشناسی همکاری دارد و تأمین زمین برای آنها انجام میدهد. بنیاد مسکن نیز با سازمان ملی زمین و مسکن در استان یکپارچه عمل میکند و این هماهنگی میتواند مسیر توسعه را تسهیل کند.
نبیان در پایان تأکید کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم و با حمایت استاندار عزیز، همکاری مدیران دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، استان مازندران را به سمت پیشرفت و توسعه پایدار هدایت کنیم.
در این مراسم از تلاشهای علی دیوسالار مدیرکل قبلی راه و شهرسازی مازندران تقدیر شد.
