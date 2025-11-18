آئین گرامیداشت شهدای شینوک پایگاه چهارم هوانیروز ارتش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت سالگرد شهدای شینوک پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این آئین، سرهنگ ستاد خلبان محمدرضا زارعی فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این پایگاه گفت: هر روز این مملکت، برگی از تاریخ خواهد بود و ایثار و شرف شهدایمان در تولید قدرت برای میهن اسلامی‌مان، زینت‌بخش تاریخ کشور است.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش با یادآوری حماسه ۲۶ آبان ۱۳۵۹ و شکست حصر سوسنگرد افزود: در اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای شکستن حصر سوسنگرد، هوانیروز ارتش و نیروی هوایی ارتش با پشتیبانی مستقیم هوایی در این نبرد تاریخ‌ساز نقش‌آفرینی کردند.

وی بیان کرد: خلبانان هوانیروز ارتش از ۲۱ تا ۲۶ آبان ضمن اجرای پشتیبانی آتش هوایی در میدان نبرد و عملیات شناسایی رزمی، بیش از ۱۱۵ تانک، ۴۰ عراده توپ خودکششی و ده‌ها تانکر سوخت و کامیون مهمات دشمن را هدف آتش سهمگین خود قرار دادند و برگ زرینی را به تاریخ پرافتخار ایران اسلامی افزودند.

زارعی گفت: حماسه شهادت شهدای پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در امتداد حماسه‌های ماندگار و تاریخ‌ساز هوانیروز در دوران دفاع مقدس و پس از آن رقم خورد و امروز هزاران جوان عاشق و مرد جنگی در سراسر ایران اسلامی آماده‌اند برای تاریخ میهن، افتخار بیافرینند.

در این مراسم، خلبانان و کارکنان پایگاه چهارم هوانیروز ارتش یاد و خاطره شهدای ۲۷ آبان ۱۳۸۵ این پایگاه را نیز گرامی داشتند.

شهدای سانحه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۸۵ پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:

شهید خلبان رسول عابدیان، شهید خلبان پیمان فرهنگ، شهید خلبان کاظم نام‌آور، شهید خلبان بهرام حاج‌اسفندیاری، شهید محمدرضا یوسفی و شهید محمد مسائلی.