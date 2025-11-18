https://mehrnews.com/x39DdV ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۰:۴۱ کد خبر 6660908 استانها گلستان استانها گلستان ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۰:۴۱ برگزاری یادواره شهدا در گلستان گرگان- یادواره شهدا در گرگان با حضور خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد. دریافت 300 MB کد خبر 6660908 کپی شد مطالب مرتبط نوری: فعالان رسانهای باید در مقابله با جنگ روانی استکبار فعال باشند باقرزاده:حفظ ارزشها و اصول شهدا وظیفه اجتماعی و ملی است اجرای ۱۶۹برنامه هفته بسیج در گلپایگان همراه با یادواره شهدا آئین گرامیداشت شهدای شینوک پایگاه چهارم هوانیروز ارتش برگزار شد برچسبها گلستان گرگان یادواره شهدا
نظر شما