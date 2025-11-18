به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نجفی در این زمینه، اظهار کرد: شاخص بهره‌مندی از شبکه فاضلاب در استان ۶۷ درصد و ارومیه ۸۰ درصد است که این میزان از میانگین کشور بیشتر است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه ۳۰۰ کیلومتر شبکه جدید فاضلاب استان، تصریح کرد: سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب و فاضلاب استان جذب و به‌طور کامل در پروژه‌های مختلف هزینه شده است.

نجفی اظهار کرد: از مجموع دو هزار و ۸۰۰ روستای آذربایجان غربی، حدود دو هزار و ۱۰۰ روستا تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند.

وی از آغاز اجرای یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری آذربایجان غربی و معاونت مناطق محروم و روستایی ریاست‌جمهوری و یک شرکت خصوصی خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی استان تدوین شده و طی سه سال اجرا می‌شود.

نجفی به آخرین وضعیت تکمیل تصفیه خانه گلشهر ارومیه اشاره و گفت: در صورت تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه گلشهر، در آینده نزدیک، امکان تأمین کامل آب شرب ارومیه از طریق این تصفیه‌خانه فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، اجرای طرح تأمین و توزیع آب شرب مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان در ارومیه را از دیگر پروژه‌های مهم استان دانست و گفت: این طرح از بخش انزل تا انتهای منطقه «قره‌باغ» را پوشش می‌دهد و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

نجفی با تاکید به اینکه وجود انشعابات غیرمجاز در حاشیه شهرها و مناطق تازه الحاقی به شهرها از چالش‌های این شرکت است، اظهار کرد: با تدوین طرح‌های تشویقی، در تلاش هستیم این انشعابات را ساماندهی و قانونی کنیم.

وی، سرانه مصرف آب در ارومیه را به ازای هر نفر ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز اعلام کرد و افزود: این میزان از شاخص جهانی که ۱۳۰ لیتر است بسیار بالاتر است که نیازمندیم فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب فرهنگ سازی شود.

نجفی یادآور شد: در حال حاضر ۲۳۰ هزار انشعاب آب در ارومیه واگذار شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان غربی، بزرگ‌ترین چالش حوزه آب را کمبود منابع آبی دانست و گفت: در گذشته تنها دو شهر استان با مشکل کم‌آبی روبه‌رو بودند اما اکنون تمامی شهرستان‌ها درگیر تنش آبی‌اند، لذا از شهروندان در خواست می‌شود در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.