۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

نجفی: سرانه مصرف آب در ارومیه به ازای هر نفر ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز است

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی سرانه مصرف آب در ارومیه را به ازای هر نفر ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نجفی در این زمینه، اظهار کرد: شاخص بهره‌مندی از شبکه فاضلاب در استان ۶۷ درصد و ارومیه ۸۰ درصد است که این میزان از میانگین کشور بیشتر است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه ۳۰۰ کیلومتر شبکه جدید فاضلاب استان، تصریح کرد: سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب و فاضلاب استان جذب و به‌طور کامل در پروژه‌های مختلف هزینه شده است.

نجفی اظهار کرد: از مجموع دو هزار و ۸۰۰ روستای آذربایجان غربی، حدود دو هزار و ۱۰۰ روستا تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند.

وی از آغاز اجرای یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری آذربایجان غربی و معاونت مناطق محروم و روستایی ریاست‌جمهوری و یک شرکت خصوصی خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی استان تدوین شده و طی سه سال اجرا می‌شود.

نجفی به آخرین وضعیت تکمیل تصفیه خانه گلشهر ارومیه اشاره و گفت: در صورت تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه گلشهر، در آینده نزدیک، امکان تأمین کامل آب شرب ارومیه از طریق این تصفیه‌خانه فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، اجرای طرح تأمین و توزیع آب شرب مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان در ارومیه را از دیگر پروژه‌های مهم استان دانست و گفت: این طرح از بخش انزل تا انتهای منطقه «قره‌باغ» را پوشش می‌دهد و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

نجفی با تاکید به اینکه وجود انشعابات غیرمجاز در حاشیه شهرها و مناطق تازه الحاقی به شهرها از چالش‌های این شرکت است، اظهار کرد: با تدوین طرح‌های تشویقی، در تلاش هستیم این انشعابات را ساماندهی و قانونی کنیم.

وی، سرانه مصرف آب در ارومیه را به ازای هر نفر ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز اعلام کرد و افزود: این میزان از شاخص جهانی که ۱۳۰ لیتر است بسیار بالاتر است که نیازمندیم فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب فرهنگ سازی شود.

نجفی یادآور شد: در حال حاضر ۲۳۰ هزار انشعاب آب در ارومیه واگذار شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان غربی، بزرگ‌ترین چالش حوزه آب را کمبود منابع آبی دانست و گفت: در گذشته تنها دو شهر استان با مشکل کم‌آبی روبه‌رو بودند اما اکنون تمامی شهرستان‌ها درگیر تنش آبی‌اند، لذا از شهروندان در خواست می‌شود در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

