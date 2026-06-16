به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده افزود: طرح تصفیهخانه آب شرب دراسله در شهرستان سوادکوه که به عنوان یکی از پروژههای کلیدی حوزه آبرسانی استان مازندران دنبال میشود، اکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است.
مدیرعامل آبفا مازندران اظهار داشت: با توجه به اهمیت تأمین آب بهداشتی و پایدار برای مناطق تحت پوشش، قرارداد تکمیل این تصفیهخانه به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال در سال جاری منعقد شده است که نشاندهنده عزم جدی برای رفع دغدغههای آبی منطقه است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای این تأسیسات، افزود: تصفیهخانه یادشده پس از راهاندازی کامل، روزانه قادر به تولید ۱۵۰ لیتر آب در ثانیه خواهد بود که این میزان، نقشی اساسی در پایداری شبکه شرب و کاهش تنش آبی ایفا میکند. جمعیت هدف بهرهمندی از این پروژه، بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان دو شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در پایان با تأکید بر ادامه روند اجرایی این طرح در کنار سایر پروژههای زیربنایی استان، خاطرنشان کرد: امید میرود با تأمین بهموقع اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز، شاهد تکمیل و افتتاح این تصفیهخانه در زمان مقرر باشیم تا گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار منطقه برداشته شود.
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