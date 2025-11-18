جهاد اسلامی: قطعنامه شورای امنیت کودتای آمریکا علیه روند مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار داشت: ما قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه را رد می‌کنیم و آن را کودتای آمریکایی علیه روند مذاکرات می‌دانیم.

وی افزود: ما به طور کامل به تعهدات خود ذیل توافق آتش‌بس عمل کردیم و در حال آماده شدن برای مرحله دوم توافق بودیم که تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر مردم فلسطین ما را شوکه کرد.

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به این شکل، نسخه‌ای برای به آتش کشیدن کل منطقه است.

وی تصریح کرد: ما با هر نیروی بین‌المللی که بدون رضایت مردم ما وارد غزه شود، به عنوان یک نیروی اشغالگر برخورد خواهیم کرد.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره طرح پیشنهادی ترامپ دوشنبه شب به وقت نیویورک (بامداد سه شنبه به وقت تهران) درباره نوار غزه برگزار شد.

۱۳ عضو شورای امنیت به پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه رأی مثبت دادند و نمایندگان روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند.