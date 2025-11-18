به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی از مهار ۶.۵ هکتار از عرصه درگیر آتشسوزی در منطقه الیت خبر داد.
محمدی با اشاره به شرایط سخت منطقه گفت: این منطقه بالادست و صعبالعبور است و ۱۶ تیم را به منطقه گسیل کردیم. به رغم تلاشها، به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، اطفا به سختی انجام میشد.
وی از حضور بالگردها در منطقه خبر داد و افزود: سه فروند بالگرد وارد منطقه شدند و حدود ۶.۵ هکتار تاکنون اطفا شده و کمتر از یک هکتار به صورت لکهای هنوز آتش فعال است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه عملیات با شدت ادامه دارد، اظهار داشت: با توجه به حضور نیروهای زمینی و هوایی، امیدواریم به زودی شاهد مهار کامل آتش باشیم
