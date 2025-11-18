  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸

محمدی: شعله‌های آتش در ۶.۵ هکتار از جنگل های الیت مهار شد

ساری - مدیرکل مدیریت بحران مازندران از مهار ۶.۵ هکتار از عرصه درگیر آتش‌سوزی در منطقه الیت خبر داد و گفت: کمتر از یک هکتار به صورت لکه‌ای هنوز در حال سوختن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی از مهار ۶.۵ هکتار از عرصه درگیر آتش‌سوزی در منطقه الیت خبر داد.

محمدی با اشاره به شرایط سخت منطقه گفت: این منطقه بالادست و صعب‌العبور است و ۱۶ تیم را به منطقه گسیل کردیم. به رغم تلاش‌ها، به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، اطفا به سختی انجام می‌شد.

وی از حضور بالگردها در منطقه خبر داد و افزود: سه فروند بالگرد وارد منطقه شدند و حدود ۶.۵ هکتار تاکنون اطفا شده و کمتر از یک هکتار به صورت لکه‌ای هنوز آتش فعال است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه عملیات با شدت ادامه دارد، اظهار داشت: با توجه به حضور نیروهای زمینی و هوایی، امیدواریم به زودی شاهد مهار کامل آتش باشیم

