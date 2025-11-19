خوسف می تواند تبدیل به پایتخت فرهنگ و ادب شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی شامگاه سه شنبه در مراسم نکوداشت «محمدابن حسام خوسفی» و آیین تجلیل از استاد «محمدتقی سالک» و «عبدالحسین فرزین» اظهار کرد: حضور مفاخر، شاعران، ادیبان و اندیشمندان بزرگ در خوسف نشان می‌دهد این دیار ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و ادبیات ایران دارد؛ ظرفیتی که کمتر شهری در کشور از آن برخوردار است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف افزود: برنامه فاخر امشب و سخنان اساتید برجسته ثابت کرد خراسان جنوبی و خوسف، نقش مهمی در شکل‌گیری و بالندگی فرهنگ انقلاب اسلامی داشته‌اند و این جایگاه باید در سطح ملی دیده شود.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی مفاخر این منطقه به نسل امروز گفت: در شورای آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر هستیم تا آثار بزرگانی چون محمدابن‌حسام در کتاب‌های درسی گنجانده شود. وظیفه داریم شخصیت‌های ادبی و میراث مکتوب این شهرستان را به کشور معرفی کنیم.

هاشمی خوسف را «قلب تپنده فرهنگ و تاریخ خراسان جنوبی» توصیف کرد و افزود: این شهرستان علاوه بر جایگاه ادبی، در حوزه اقتصادی نیز ظرفیت‌های بی‌نظیری مانند معادن طلا دارد و توسعه آن می‌تواند تأثیر مستقیم بر رشد استان بگذارد.

وی تأکید کرد: مردم خراسان جنوبی شایسته توجه بیشتر هستند و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها، جایگاه فرهنگی خوسف در سطح ملی تثبیت و تقویت شود.

این مراسم با حضور اساتید، پژوهشگران، مسئولان و جمعی از علاقه‌مندان فرهنگ و ادبیات فارسی در خوسف برگزار شد.