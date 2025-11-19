خان‌محمد بامری در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: پروژه سایت سی‌ان‌جی گلمورتی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده است.

شهردار گلمورتی با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و تخصیص اعتبارات لازم، هم‌اکنون در مراحل پایانی اجرای این پروژه قرار داریم و تمام تلاش خود را برای تکمیل هرچه سریع‌تر و بهره‌برداری از آن به کار گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه تکمیل این سایت تحولی بزرگ در حوزه سوخت شهرستان ایجاد خواهد کرد، افزود: با راه‌اندازی این سایت، بخش عمده‌ای از مشکلات و دغدغه‌های شهروندان در زمینه تأمین سوخت وسایل نقلیه برطرف خواهد شد.

بامری در ادامه به آثار اقتصادی و اشتغالزایی این پروژه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه علاوه بر خدمت‌رسانی مستقیم به مردم، منبع درآمد پایدار و قابل توجهی برای شهرداری ایجاد کرده و زمینه‌ساز اشتغال پایدار برای جوانان منطقه خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از سایت سی‌ان‌جی گلمورتی، گام مهمی در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای خدمات به شهروندان و توزیع سوخت پاک در سطح شهرستان است که انشاالله به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.