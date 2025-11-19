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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

واکنش بانک مسکن به ادعای یکی از رسانه ها؛

عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود صفردرصدی به متقاضیان

عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود صفردرصدی به متقاضیان

بانک مسکن در واکنش به ادعای یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که بانک مسکن هیچگونه تسهیلاتی با نرخ سود صفردرصدی به متقاضیان پرداخت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مدیران عالی بانک مسکن با تاکید بر پایبندی و رعایت شفافیت در ارایه صورت‌های مالی؛ رویکرد کاملاً فعالانه، نظام‌مند و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی در قبال مطالبات معوق دارند. از این رو صورت‌های مالی بانک مسکن در دسترس مخاطبان در درگاه‌های مربوطه موجود است.

علاوه بر این با توجه به ماهیت دولتی این بانک، علاوه بر انعکاس اطلاعات تسهیلات اعطایی به بانک مرکزی نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز ضمن استقرار دائمی در این بانک بر موضوع رعایت ضوابط و مقررات توسط بانک مسکن نظارت عالیه اعمال می‌نمایند.

بر اساس این گزارش؛ بانک مسکن با تاکید بر پیگیری وصول مطالبات؛ از تمام ظرفیت‌های حقوقی و ابزارهای اجرایی موجود، در مواجهه با ابربدهکاران و نیز وصول اقساط معوق استفاده می‌کند تا از این طریق بتواند توان خود در پرداخت تسهیلات را تقویت نماید.

شایان ذکر است؛ بانک مسکن در راستای عمل به وظایف ذاتی خود با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و ساز مسکن ایمن بر اساس مجوزهای قانونی مبادرت به ایجاد هلدینگ گروه سرمایه گذاری مسکن با موضوع فعالیت حداکثری در بخش مسکن نموده و در همین راستا به موازات بررسی درخواست‌های واصله سایر متقاضیان از جمله تعریف پروژه‌های متعدد در طرح عظیم ملی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، با رعایت حدود و ثغور تسهیلات و تعهدات کلان و مقررات احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی ساخت مسکن به شرکت‌های تابعه اقدام می‌کند که این تسهیلات نیز در موعد مقرر وصول و تعیین تکلیف می‌شود.

کد مطلب 6661096

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