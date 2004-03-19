در گيري شديد نيروهاي ارتش پاكستان با اعضاي القاعده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ژنرال " شوكت سلطان" سخنگوي نيروهاي مسلح پاكستان درتوضيح اين حمله گفت: جنگجوياني از گروه طالبان به خوبي مزارع به محاصره خود در آوردند وبه نظر مي رسد آنها آماده اند تا حمله نهايي خود را آغاز كنند.

وي با بيان اينكه هنوزازشمارجنگجويان القاعده خبردردست نيست، اظهار داشت: آنها طي 24 ساعت گذشته تاكنون همچنان با چند هزارنظامي پاكستاني درحال مبارزه هستند.

وي گفت: هم اكنون منطقه اي به مسافت 35 كيلومترمربع در مرزهاي افغانستان در محاصره است و ما درپايتخت اقليم وزيرستان درمنطقه جنوبي قرار داريم. ياد آوري مي شود در جريان درگيري روز سه شنبه نيروهاي پاكستاني وگروه طالبان 15 نظامي پاكستاني و 24 نفر از گروه طالبان كشته شدند.