رحیمی: ۵۰ مبلغ به مناطق مختلف ایلام اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی رحیمی، در حضور ۵۰ نفر از مبلغین گروه تبلیغی نسیم وصال استان قم که به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه دوم به استان ایلام اعزام شده‌اند، بر چند محور کلیدی در عرصه تبلیغ دینی تأکید کرد.

وی تبلیغ دانش آموزی را یکی از اولویت‌های اصلی برشمرد و گفت: این قشر از جامعه، دارای ظرفیت‌های بالایی هستند و باید با روش‌های روزآمد و جذاب، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به تغییرات نسل‌های جدید، بر لزوم آشنایی مبلغان با فضای فکری، علایق و سلیقه‌های نوجوانان و جوانان امروز تأکید و تصریح کرد: برای تأثیرگذاری در این محیط، به روز بودن و درک صحیح از ذهنیت نسل جوان یک ضرورت انکارناپذیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام، گفتمان مقاومت را از دیگر محورهای مهم در فعالیت‌های تبلیغی برشمرد و خاطرنشان کرد: امروزه مبحث مقاومت، بخصوص پس از دفاع مقدس دوازده روزه از مقبولیت خوبی در جامعه برخوردار است و مبلغان باید به تبیین هرچه بیشتر آن بپردازند.

وی در پایان، بر تقویت انسجام و اتحاد ملی به عنوان عاملی تعیین‌کننده در شرایط کنونی تأکید و از زحمات تمامی مبلغین در استان ایلام تقدیر کرد.