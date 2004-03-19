اولين دوره مسابقات قهرمان كشوري سپك تاكرا سال آينده برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" پنجمين دوره كلاس هاي توجيهي سپك تاكرا درسطح كشورهفته گذشته با شركت 30 شركت كننده به ميزباني هيات ورزش هاي همگاني رشت برگزار شد.

درپايان اين كلاس و با موافقت رئيس هيات ورزش هاي همگاني استان گيلان قراربراين شد كه اولين دوره مسابقات قهرمان كشوري سپك تاكرا با شركت 10 تيم ازاستانهاي مختلف كشوربه ميزباني رشت برگزارشود.