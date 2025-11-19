به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: افتخار همه ما این است که بسیجی باشیم؛ مسئولیت‌ها رفتنی است اما فرهنگ ایثار و روحیه بسیجی ماندگار خواهد بود.

وی افزود: در هفته بسیج، برنامه‌های فرهنگی، دیدار با خانواده شهدا و تبیین فرهنگ ایثار با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور هستند.

استاندار با اشاره به وحدت و انسجام شکل‌گرفته در استان گفت: این وحدت شعاری نیست؛ محوریت آیت‌الله عبادی، همراهی نمایندگان و هماهنگی شورای تأمین باعث شده امروز خراسان جنوبی به استانی امن و مورد اعتماد سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

وی افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خراسان جنوبی در سه مرحله ارزیابی، جزو ۴ استان نخست کشور در امنیت سرمایه‌گذاری معرفی شده است.

هاشمی با قدردانی از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، ارتش، سپاه و فراجا گفت: درحالی‌که همسایه شرقی ما یکی از ناامن‌ترین کشورهای منطقه است، مرز خراسان جنوبی یکی از امن‌ترین مرزهای کشور محسوب می‌شود و همین امنیت باعث شده اتاق ایران و اتاق بازرگانی به‌صورت مکتوب استان را در میان استان‌های موفق اعلام کنند.

استاندار به هفته کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و گفت: باید مدیریت فرهنگی استان در حوزه ترویج کتاب تقویت شود و پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای با جدیت دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش آمار معلولیت در استان گفت: این موضوع دغدغه جدی است و باید محور پژوهش‌های استان قرار گیرد.

وی بیان داشت: اگر حتی از یک خانواده یک مورد معلولیت کم شود، برای ما ارزشمند است.

ظرفیت گردشگری و ضرورت پیوست فرهنگی

هاشمی با اشاره به اهمیت گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع درآمدزا گفت:

پس از نفت، یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی گردشگری است و روستاهای استان ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند؛ جشنواره‌های محلی هم نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند و هم روستا را معرفی می‌کند.

وی افزود: توجه به اشتغال روستایی، جلوگیری از حاشیه‌نشینی و ایجاد بوم‌گردی‌ها باید در اولویت باشد و هر فعالیت گردشگری باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

گمرک و تجارت مرزی؛ دستاورد بزرگ استان

استاندار با اشاره به عملکرد گمرک استان گفت: در شش‌ماهه نخست سال، از مجموع سه میلیون و ۳۲ هزار تن صادرات ایران به افغانستان، یک میلیون و ۵۲ هزار تن متعلق به خراسان جنوبی بوده است.

وی تصریح کرد: ارزش مالی صادرات به افغانستان یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار بوده و ۳۸ میلیون دلار نیز از محل دیپلماسی اقتصادی و تجارت مرزی ثبت شده است.

هاشمی از اتاق بازرگانی استان برای برگزاری نمایشگاه‌ها و پیگیری امور تجاری قدردانی کرد.

استاندار با اشاره به آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن گفت: طبق اعلام وزارت، ۷۸ واحد پیشرفت داشته اما لازم است با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ هوا سرد است و مردم، به‌ویژه مستأجران، نگرانی واقعی دارند.

وی تأکید کرد: حوزه زیرساخت باید فعال‌تر عمل کند و روند ساخت‌وسازها شتاب گیرد.