به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از تلاش همه مسئولان و اعضای کمیته‌های اجرایی کنگره شهدا، اظهار کرد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها برنامه‌ها، همایش‌ها و رویدادهای مرتبط با مناسبت‌های ملی و مذهبی را با عنوان کنگره ۵۵۳۶ شهید برگزار کنند تا از این رویدادها برای تقویت جریان فرهنگی و معرفی جایگاه والای شهدا بهره‌برداری لازم صورت گیرد.

وی افزود: برنامه تجلیل از موکب‌داران که امروز برگزار شد پیوست کنگره را نداشت در حالی که کنگره با محدودیت اعتباری و زمانی روبه‌رو است و ضروری است از همه مناسبت‌ها به‌عنوان ظرفیت تقویتی کنگره استفاده شود و هیچ برنامه‌ای خارج از این چارچوب اجرا نشود.

شعبانی با اشاره به ضرورت ارائه گزارش عملکرد کمیته‌ها تصریح کرد: از استاندار و معاونان ایشان انتظار می‌رود در جلسات شورای اداری زمانی را برای ارائه گزارش توسط مسئولان ۳۰ کمیته کنگره اختصاص دهند زیرا ساختار و شرح وظایف تدوین شده و گفتمان‌سازی لازم در دستگاه‌ها و شهرستان‌ها انجام گرفته و اکنون زمان اجرای کامل برنامه‌ها فرا رسیده است.

وی یادآور شد: بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه و ۱۷ هزار ریز برنامه توسط کمیته‌ها تهیه شده و پس از دفاع در جلسات سازمان بسیج در تهران به تأیید رسیده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط لازم بین ادارات کل و شهرستان‌ها برقرار نشده و برخی ادارات شهرستان هنوز از برش برنامه‌ای خود مطلع نیستند همچنین مقرر شده بود هر کمیته نماینده‌ای را برای پیگیری امور به دبیرخانه معرفی کند که این موضوع نیز اجرا نشده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: اجرای برنامه‌ها باید بر اساس زمان‌بندی مصوب در شش‌ماهه نخست و دوم سال ۱۴۴۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۴۵ مشخص شود اما این بخش نیز تکمیل نشده و با توجه به محصول‌محور بودن کنگره ضرورت دارد تولیدات فرهنگی شامل فیلم کوتاه و بلند، مستند، کتاب، موسیقی فاخر، انیمیشن و سایر محصولات تعیین‌تکلیف شود تا در اجلاسیه‌های شهرستانی، اجلاسیه‌های قشری و نهایتاً اجلاسیه استانی رونمایی گردد.

وی با گلایه از برخی دستگاه‌ها گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود برخی ادارات از نصب لوگو و پرچم کنگره شهدا در برنامه‌های رسمی خود خودداری می‌کنند در حالی که طبق تأکید سردار رضایی این کنگره متعلق به سپاه نیست و یک رویداد ملی متعلق به مردم و همه دستگاه‌های استان است و همه موظف به همراهی و مشارکت هستند.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت دبیرخانه دائمی کنگره را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مشکل ساختمان دبیرخانه هنوز حل نشده و پیشنهاد واگذاری ساختمان متعلق به جهاد کشاورزی در خیابان شیخان باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود تا به‌عنوان دبیرخانه دائمی کنگره مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: فضاسازی شهری با محوریت کنگره شهدا باید در همه شهرها، بخش‌ها و ادارات انجام شود و اکنون که زمان تدوین بودجه سال آینده شهرداری‌هاست ضروری است شورای شهر اعتبارات لازم را برای فضاسازی مرتبط با کنگره در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و آن را به تصویب برساند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان تأکید کرد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا باید توسط همه دستگاه‌ها انجام شود و این موضوع تنها وظیفه سپاه و بنیاد شهید نیست و دستگاه‌هایی که شهید دارند باید از خانواده‌های شهدا تجلیل کنند و گزارش اقدامات را به سپاه و بنیاد شهید ارائه دهند.

وی گفت: برنامه‌های مناسبی برای مدارس و دانشگاه‌های استان در حوزه کنگره پیشنهاد شده و لازم است این برنامه‌ها عملیاتی شود.

شعبانی خاطر نشان کرد: همچنین برگزاری منظم جلسات شورای سیاستگذاری و ارائه گزارش دقیق کمیته‌ها باید در دستور کار باشد و امیدواریم با هم‌افزایی مجموعه مدیران استان دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان به شکلی شایسته و درخور نام شهدا برگزار شود.