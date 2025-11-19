افتتاحیه دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در بردسکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حاجیزاده، مدیر آموزش و پرورش بردسکن عصر چهارشنبه در اختتامیه یازدهمین دوره و افتتاحیه دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی شهرستان بردسکن که در محل فرهنگسرای مهر خاتم الانبیا شهرداری با حضور معاونت فرمانداری بردسکن، مدیران مدارس، معلمین و دانش آموزان برتر و نخبه برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره یکی از طرحهای مهم آموزش متوسطه اول است که با هدف شناسایی و جذب دانشآموزان ممتاز و خلاق در حوزههای علمی، ادبی و مهارتی برگزار میشود.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: دانشآموزان شهرستان بردسکن امسال نیز ابتکارات و خلاقیتهای نوین خود را در قالب طرحها و برنامههای مختلف ارائه دادند.
وی اظهار کرد: دانشآموزان متوسطه اول و دوم میتوانند در این طرحها شرکت کرده و پس از طی مراحل داوری، طرحهای برتر شناسایی و از دانشآموزان منتخب تقدیر شود.
حاجی زاده با بیان اینکه هدف اصلی جشنواره، شناسایی استعدادها و تشویق آنان به فعالیتهای علمی، ادبی و پژوهشی است، گفت: در سال جاری، ۸۰ نفر دانش آموزان موفق شدند در کنکور در رشته فرهنگیان و ۴۰ نفر از دانشآموزان موفق به پذیرش در رشتههای پزشکی شوند
مدیر آموزش و پرورش بردسکن فعالیتهای جشنواره را در ۱۳ محور مختلف علمی، مهارتی و پژوهشی ذکر کرد که هر سال شاهد ارائه ایدهها و طرحهای خلاقانه توسط دانشآموزان هستیم که نشاندهنده رشد و استعداد نسل جوان شهرستان است.
گفتنی است؛ در این مراسم از ۵۶ دانش آموز برتر به همراه مربیان خود که موفق به کسب مقامهای برتر استانی شده بودند با حضور مسئولین تجلیل شد.
