مراسم تجلیل از افتخار آفرینان کنکور در بردسکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حاجیزاده، مدیر آموزش و پرورش بردسکن شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان کنکور اظهار کرد: این شهرستان در کنکور و میانگین معدلی از برترینهای استان بوده و دانشآموزان افتخارآفرین نشان دادند که نخبگان اصلی شهرستان هستند.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: شهرستان بردسکن از نظر میانگین معدلی جزو دو شهرستان برتر استان و از لحاظ عملکرد آموزشی در میان چهار شهرستان برتر قرار دارد و در کنکور ۱۴۰۴ نیز دانشآموزان این شهرستان با عملکردی درخشان، موفقیت قابل توجهی کسب کردند.
وی افزود: در سیاست آموزشی استان، توازن ۶۰ به ۴۰ میان رشتههای فنی و نظری رعایت میشود و در حال حاضر ۷۳۴ دانشآموز در رشتههای فنی و ۸۲۵ دانشآموز در رشتههای کار و دانش مشغول تحصیل هستند که نشاندهنده هدایت تحصیلی صحیح و استقبال خانوادهها از آموزشهای فنی و حرفهای است.
حاجیزاده همچنین بر نقش خانوادهها در موفقیت تحصیلی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: همراهی و حمایت خانوادهها یکی از عوامل اصلی موفقیت فرزندان است و ادامه این حمایتها ضروری است.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن اعلام کرد: امسال ۱۳۰ نفر از دانشآموزان شهرستان در کنکور افتخارآفرینی کردند که ۷۵ نفر از آنان در رشتههای فرهنگیان و مابقی در رشتههای علوم پزشکی و دیگر رشتههای برتر پذیرفته شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دانشآموزان شهرستان بردسکن، سرمایههای اصلی شهرستان هستند و هر موفقیت علمی آنها، آینده علمی، اجتماعی و فرهنگی منطقه را شکل میدهد.
حاجیزاده در پایان تأکید کرد: تداوم موفقیتهای آموزشی نیازمند تلاش مستمر دانشآموزان، همراهی خانوادهها و حمایت همهجانبه مسئولان است تا بتوانیم روند رو به رشد آموزش و پرورش شهرستان را حفظ کنیم و دانشآموزان بردسکن را به جایگاههای بالاتر در استان و کشور برسانیم.
