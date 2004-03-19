سيد محمد موسوي : شادي را به موسيقي باز گردانيم

" سيد محمد موسوي " در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن اعلام اين مطلب گفت : چند سالي است كه شور وشادي و حركت از بيشتر آثار موسيقايي ما رخت بربسته وما كمتر شاهد موسيقي هاي شاد (نه ازنوع بي مايه وكاذب) درآثار منتشره هستيم ومن اميدوارم با تلاش آهنگسازان وموسيقيدانان خلاق ، شادي و نشاط در سال جديد به موسيقي ما باز گردد.

مدير مسئول فصلنامه موسيقي " ماهور" در ادامه راجع به دورنماي موسيقي در سال 83 گفت : پيش بيني وضعيت موسيقي در سال83 كمي مشكل است اما اگر خبر رفتن " مرادخاني " صحت داشته باشد ، به نظر من نمي توان نسبت به آينده موسيقي در اين سال زياد خوشبين بود.

ممكن است بعضي ها با بودجه و امكانات اندك كارهاي ارزشمند و بزرگي را انجام دهند و برخي نيز شايد نتوانند با كل بودجه مملكت بستر و شرايط مطلوبي را براي موسيقي ويا هر هنر ديگري به وجود بياورند



وي در ادامه افزود: رييس مركز موسيقي باتوجه به مدت طولاني اي كه اين مسئوليت را داشت ، هنرمندان و مسائل و مشكلات آنها را به خوبي مي شناخت وبا توجه به سوابق فعالان موسيقي ، بهتر مي توانست تصميم گيري كند .ناشر برگزيده آثار موسيقي در چند دوره جشنواره موسيقي فجر در مورد نقش افزايش بودجه در حل مشكلات گفت : هرچند افزايش بودجه موسيقي ممكن است در بهبود وضعيت موسيقي مؤثر باشد اما مهمتر از آن افكار و انديشه هاي افراد و مديراني است كه در اين زمينه فعاليت دارند، كما اينكه ممكن است بعضي ها با بودجه و امكانات اندك كارهاي ارزشمند و بزرگي را انجام دهند و برخي نيز شايد نتوانند با كل بودجه مملكت بستر و شرايط مطلوبي را براي موسيقي ويا هر هنر ديگري به وجود بياورند .محمد موسوي درخصوص تغييرات احتمالي در حوزه موسيقي گفت : تغيير شرايط در سال آتي چندان تفاوتي براي ما ندارد ودر يك نگاه كلي تر براي عموم فعالان واقعي عرصه موسيقي نيز توفيرچنداني نخواهد داشت، چرا كه آنها بارها ثابت كرده اند كه براي عشق خود و براي فرهنگ و هنر مملكت خود كار مي كنند و به دنبال منافع شخصي و يا مسائل ديگر نيستند .وي در پايان در مورد انتشارات جديد " ماهور" در سال 83 گفت : دايره المعارف سازها(جلد 2و3) ، تمامي آثار صوتي و مكتوب روح الله خالقي (با همكاري گلنوش خالقي)، مجموعه صوتي موسيقي نواحي ، جلد هاي بعدي مجموعه رقص ها(قشقايي وتركمن) و...را در اين سال منتشر خواهيم كرد .