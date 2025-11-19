به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته بسیج و همزمان با سالگرد تأسیس شجره طیبه بسیج مستضعفین، حمیدرضا اله‌بدشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با حضور در استان هرمزگان، ضمن بازدید میدانی از واحدهای صنعتی و دیدار صمیمانه با مسئولان، مدیران، فعالان کارگری و کارفرمایی و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت کارخانجات و شرکت فولاد کاوه جنوب کیش بر نقش راهبردی بسیج در حمایت از کارگران، تقویت تولید ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی و صیانت از کرامت نیروی کار تأکید کرد.



اله‌بدشتی با اشاره به اینکه بسیج در طول چهار دهه گذشته در تمامی بحران‌ها و عرصه‌های خدمت‌رسانی از دفاع مقدس تا مقابله با کرونا، سیل، زلزله و جنگ‌های ترکیبی، پیشتاز و پیشگام بوده است، اظهار داشت: امروز نیز بسیج با تمام توان در میدان جهاد تبیین، امیدآفرینی و ارتقا سواد رسانه‌ای حضور دارد و در جنگ اقتصادی با راهبرد نقش‌آفرینی می‌کند.



وی افزود: بسیج کارگری به عنوان بازوی مردمی و انقلابی نظام در حوزه تولید همواره در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی و تهدیدات خارجی بوده و با تکیه بر کارگران ماهر، توان داخلی، مسیر بومی‌سازی، مهندسی معکوس و خودکفایی صنعتی را هموار کرده است. این دستاورد گواهی روشن بر بی‌اثر شدن عملی تحریم‌هاست.

اله‌بدشتی با بیان اینکه کارگر ایرانی ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور است، اظهار داشت: هرگونه بی‌توجهی به حقوق، رفاهیات و امنیت شغلی کارگران به مثابه تضعیف بنیان‌های اقتصاد مقاومتی است و پرداخت به‌موقع حقوق کارگران، نه‌تنها وظیفه‌ای انسانی و قانونی، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم در بهره‌وری و پایداری تولید است.‌

وی در خاتمه با تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان جان‌برکف، به‌ویژه کارگران و کارفرمایان انقلابی، تأکید کرد: بسیج کارگری، نه‌تنها یک نهاد اداری، بلکه یک جریان فکری و جهادی است که در عمق خطوط تولید کشور حضور دارد و با روحیه ایثار، اخلاص و مسئولیت‌پذیری، در حال خدمت‌رسانی به انقلاب و مردم است.

