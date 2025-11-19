  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

بازیهای کشورهای اسلامی -ریاض

تیم بسکتبال ۳ نفره مردان مدال نقره گرفت

تیم بسکتبال ۳ نفره مردان مدال نقره گرفت

تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران در فینال بازی‌های همبستگی اسلامی برابر مصر شکست خورد و به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی بسکتبال ۳ نفره مردان، ملی‌پوشان ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو برابر تیم قدرتمند مصر قرار گرفتند اما در نهایت مصر توانست با نتیجه ۲۱-۱۴ از سد تیم کشورمان عبور کند و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

پیش از برگزاری فینال نیز مسابقه رده‌بندی بین قطر و بحرین برگزار شد که تیم قطر با برتری مقابل بحرین به مقام سومی رسید و بحرین در جایگاه چهارم ایستاد.

بسکتبال سه‌نفره مردان ایران با وجود نمایش‌های موفق در مراحل قبلی، این بار تنها یک قدم تا رسیدن به مدال طلا فاصله داشت و با یک مدال نقره ارزشمند به کار خود در ریاض پایان داد.

کد خبر 6662184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها