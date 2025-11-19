به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز چهارشنبه آتشسوزی در یک واحد مسکونی واقع در طبقه پنجم یک آپارتمان در محدوده یادبود با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی مهار شد.
این حادثه در ساعت ۱۶:۲۶ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیمهای عملیاتی ایستگاههای شماره ۲، ۶ و ۸ به محل حادثه اعزام شدند.
محمدامین لیاقت رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: آتشنشانان پس از رسیدن به محل، موفق شدند شعلههای آتش را مهار و از سرایت آن به واحدهای مجاور جلوگیری کنند.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی یا مصدوم نداشت.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس در پایان تأکید کرد: علت بروز این حادثه توسط کارشناسان آتشنشانی در دست بررسی است.
نظر شما