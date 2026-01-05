مهار حریق یک منزل مسکونی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت گفت: ظهر امروز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴، حادثه حریق در یک منزل مسکونی واقع در بلوار ۱۲ فروردین غربی به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳:۳۵ گزارش و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل اعزام شد.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس اظهار کرد: آتشنشانان پس از حضور در محل، با اقدام بهموقع موفق شدند آتشسوزی را مهار کرده و از گسترش آن جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی، مصدوم یا مورد نجات در پی نداشت.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
