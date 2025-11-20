به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پیشنویس قطعنامه ضدایرانی ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس با همراهی آمریکا با فشار محور غربی- عبری در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
بر اساس اعلام این رسانه، تروئیکای اروپایی و آمریکا پیشنهاد دهندگان این قطعنامه بودند. ایران پیشتر درباره هرگونه اقدام خصمانه در شورای حکام آژانس به محور غربی هشدار داده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلماتهای حاضر در جلسه غیرعلنی گفتند که شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه قطعنامهای را تصویب کرد که در آن آمده است ایران باید با «همکاری کامل و فوری» وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی و مراکز اتمی بمبارانشده خود (توسط آمریکا در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه تهران) را به این نهاد اطلاع دهد.
رویترز در این خصوص ادعا کرد: هدف این قطعنامه در درجه اول تمدید مأموریت آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای گزارشدهی در مورد جنبههایی از برنامه هستهای ایران بوده است!
از ۳۵ عضو شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۹ عضو به این قطعنامه سیاسی رأی مثبت، ۳ کشور روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند؛ ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند و یک کشور نیز در رأیگیری شرکت نکرد.
«کورین کیتسل» (Corinne Kitsell) سفیر و نماینده دائم انگلیس در آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) که از طرف فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا (گروه چهارجانبه) در نشست شورای حکام این نهاد در مورد اجرای تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمانهای پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) سخن میگفت، ساعاتی پیش بی اشاره به انقضای مدت قانونی ۱۰ ساله توافق سال ۲۰۱۵ با تهران (موسوم به برجام)، خروج یکجانبه واشنگتن از توافق مذکور در سال ۲۰۱۸ و انفعال مطلق تروئیکای اروپایی طرف ایران در برجام در عمل به تعهداتشان مطابق با توافق مذکور، با طرح ادعایی مضحک و عوام فریبانه مدعی شد: شورای امنیت اخیراً محدودیتهایی را بر برنامه هستهای ایران مجدداً اعمال کرده است و لذا کشورها موظفند این تصمیمات را از طریق اقدامات خود اجرا کنند!
سفیر و نماینده دائم انگلیس در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: امروز، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده قطعنامهای را برای شفافسازی مأموریت گزارشدهی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه میکنند که تضمین میدهد آژانس گزارشهای منظمی در مورد پایبندی ایران به عناصر هستهای قطعنامههای شورای امنیت که دوباره برقرار شدهاند را ارائه دهد. این قطعنامه تعهدات جدیدی برای ایران ایجاد نمیکند؛ بلکه قطعیت را احیا میکند و مأموریت روشنی برای گزارشدهی آژانس فراهم میکند و به همان گزارشدهی قبل از برجام بازمیگردد. این شفافیت برای آژانس ضروری است تا بتواند مأموریت خود را انجام دهد.
وی بدون محکوم کردن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران بر خلاف تمامی کنوانسیونهای بینالمللی و بی اشاره به ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای تهران، مدعی شد: این قطعنامه همچنین عدم پایبندی ایران به تعهدات قانونی خود تحت توافقنامه پادمانهای NPT را که همچنان به قوت خود باقی است، یادآوری میکند. ایران به همه تأسیسات تحت پادمان خود دسترسی نداده است. بنابراین، این قطعنامه چیزی بیش از آنچه ایران از نظر قانونی موظف به ارائه آن است، درخواست نمیکند: دسترسی بدون مانع، اطلاعات دقیق در مورد حسابداری مواد هستهای و تأسیسات هستهای تحت حفاظت، و احیای ترتیبات نظارتی لازم.
«کورین کیتسل» سپس افزود: این قطعنامه حق ایران را تحت ماده چهارم NPT برای انرژی هستهای صلحآمیز مجدداً مورد تأیید قرار میدهد.
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