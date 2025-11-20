به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی تقوی صبح پنجشنبه در نشست شورای راهبری و هم آهنگی امور بانوان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری جویبار، نقش بانوان را در سیاست‌گذاری فرهنگی بسیار مهم و تعیین‌کننده دانست.

وی با بیان اینکه فرهیختگان و خواهران فعال فرهنگی ظرفیت ارزشمندی برای شهرستان هستند، اظهار کرد: امروزه بانوان در حوزه تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و اجتماعی نقشی بسیار مؤثر ایفا می‌کنند و شورای تشکیل‌شده باید نهادی پایدار و مستمر برای برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در جویبار باشد.

حجت الاسلام تقوی تأکید کرد: قرار نیست این شورا فقط یک‌بار تشکیل شود و بعد متوقف بماند؛ این جمع باید به‌صورت همیشگی در کنار هم برای طراحی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان حضور داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جویبار با اشاره به تهدیدات فرهنگی موجود گفت: دشمنان قسم‌خورده نظام برای ضربه‌زدن به نهاد خانواده و نقش محوری مادران میلیاردها دلار هزینه می‌کنند و در برخی حوزه‌ها نیز متأسفانه موفقیت‌هایی داشته‌اند.

وی افزود: نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و نظاره‌گر باشیم، وظیفه ما این است که تلاش کنیم و با حضور فعال در جامعه نقش خود را ایفا کنیم وامروز حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی بیش از گذشته ضروری است.

حجت الاسلام تقوی با برشمردن برخی آسیب‌های فرهنگی موجود در جامعه خاطرنشان کرد: مسائلی مانند وضعیت حجاب، تربیت فرزندان، رفتارهای اجتماعی و سایر معضلات فرهنگی نیازمند کار جمعی و همدلی است و بدون مشارکت جدی بانوان اصلاح نخواهد شد.

وی با اشاره به ایام فاطمیه گفت: محافل و مجالس ایام فاطمیه فرصتی برای بهره‌مندی معنوی و رزق سالم است و بانوان مبلغ در این ایام نقش ویژه‌ای در تبیین معارف دینی بر عهده دارند.

تقوی تصریح کرد: جهاد تبیین فقط یک بخش ندارد؛ شاخه‌های مختلفی دارد که هر یک در محافل و مجالس قابل طرح و پیگیری است که دشمنان با حمایت از جریان‌هایی مانند داعش تلاش کرده‌اند چهره‌ای خشن از اسلام نشان دهند، در حالی که اساس اسلام بر مهربانی و رحمت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جویبار در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی، تلاش خستگی‌ناپذیر و بهره‌گیری از فرهنگ بسیجی بتوانیم برای بهبود وضعیت فرهنگی جامعه و رفع آسیب‌ها گام‌های مؤثر و ماندگاری برداریم.