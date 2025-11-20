کشف ۲۱ کیلو موادمخدر در طرح ارتقای امنیت کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال کرمی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف پاسخ به مطالبات مردمی، مأموران این پلیس با هماهنگی دستگاه قضائی چند عملیات همزمان را در نقاط مختلف استان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در این عملیات ۱۱ نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر شناسایی و دستگیر شدند و مأموران در بازرسی از مخفیگاه‌های آنان، در مجموع ۲۱ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع موادمخدر را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه با قدردانی از همراهی شهروندان، اجرای این طرح‌ها را موجب افزایش امنیت عمومی دانست و تأکید کرد که برنامه‌های مشابه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

کرمی از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک به‌ویژه در حوزه موادمخدر، موارد را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا با اقدام سریع مأموران از گسترش این پدیده جلوگیری شود.