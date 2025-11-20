به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری به تشریح برنامه‌های هفته بسیج پرداخت و با بیان اینکه برنامه‌های امسال با هدف امیدآفرینی، ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت انسجام اجتماعی طراحی شده است، اظهار کرد: تلاش شده در تمامی برنامه‌ها نقش مردم، مساجد، خانواده‌ها و جوانان برجسته باشد.

وی با اشاره به شعار محوری هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ با عنوان «بسیج، مردم، اقتدار ملی»، افزود: همین رویکرد سبب شده اجرای برنامه‌ها از حالت تشریفاتی فاصله بگیرد و به متن زندگی مردم و مسائل واقعی جامعه نزدیک‌تر شود.

نقدپور با بیان اینکه برای هر روز هفته بسیج عنوان مشخص و برنامه‌های تخصصی تعریف شده است، گفت: نخستین روز با عنوان «بسیج، مسجد و معنویت» با برگزاری محفل انس با قرآن، غبارروبی گلزار شهدا، نشست‌های بصیرتی و فعالیت‌های فرهنگی در مساجد آغاز می‌شود تا پیوند مردم با ارزش‌های دینی تقویت شود.

فرمانده سپاه شفت با اشاره به جوان‌گرایی در برنامه‌های هفته بسیج، روز چهارشنبه را «بسیج، جوانی و امیدآفرینی» عنوان کرد و ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های دستاوردهای بسیج، برگزاری مسابقات ورزشی، نشست‌های انگیزشی و برنامه‌های ویژه مدارس و نوجوانان در این روز با هدف افزایش نشاط اجتماعی و تقویت توانمندی نسل جوان پیش‌بینی شده است.

وی روز پنجشنبه را روز «بسیج، جهاد تبیین و ولایت‌مداری» معرفی کرد و گفت: همایش‌های جهاد تبیین، کارگاه‌های سواد رسانه‌ای، نشست‌های بصیرتی و پویش‌های تولید محتوای جهادی در این روز برگزار می‌شود تا سطح آگاهی جامعه در برابر جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای دشمن ارتقا یابد.

نقدپور با بیان اینکه برنامه‌های روز جمعه با محوریت «قرآن و معنویت» در مصلی و نماز جمعه برگزار می‌شود، افزود: تلاوت قرآن، تجلیل از فعالان فرهنگی و برپایی میز خدمت بسیج از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز است.

وی در ادامه به روز «بسیج، خانواده و سبک زندگی اسلامی» اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش‌های تخصصی بانوان، نشست‌های مشاوره خانواده، دوره‌های تربیتی و برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان به منظور تقویت بنیان خانواده از برنامه‌های روز شنبه خواهد بود.

فرمانده سپاه شفت با اشاره به نام‌گذاری روز یکشنبه به عنوان «بسیج، علم و پیشرفت»، تصریح کرد: نمایشگاه‌های علمی، رویدادهای پژوهشی، نشست‌های معرفی دستاوردهای نخبگان بسیجی و برنامه‌های مرتبط با فناوری در این روز برگزار می‌شود.

وی دوشنبه را روز «بسیج، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی» عنوان کرد و گفت: اعزام گروه‌های جهادی برای تعمیر و بهسازی منازل نیازمندان، توزیع بسته‌های معیشتی، ارائه خدمات رایگان پزشکی و افتتاح پروژه‌های عمرانی کوچک از جمله برنامه‌های این روز است.

نقدپور اوج برنامه‌های هفته بسیج را سه‌شنبه هفتم آذر و روز «بسیج، اقتدار مردمی» دانست و بیان کرد: اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان با حضور اقشار مختلف برگزار می‌شود که نمادی از وحدت و انسجام بسیجیان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه شفت در پایان ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس دستاوردهای بسیج، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در امیدآفرینی و مقابله با جنگ روانی دشمن دارند و انتظار می‌رود در پوشش برنامه‌های هفته بسیج همچون گذشته یاری‌گر دستگاه‌های فرهنگی باشند.