سرهنگ نقدپور: مساجد سنگر تربیت نسل مؤمن و انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور ظهر دوشنبه در همایش شهرستانی چهارمین آیین ملی «مثل امام شهید» و مراسم تکریم فعالان مساجد، ضمن قدردانی از تلاش‌های هیئت امنای مساجد، اظهار کرد: مساجد همواره کانون هدایت، بصیرت‌ افزایی و انسجام اجتماعی بوده‌اند و حضور جوانان و نوجوانان در این پایگاه‌های دینی باید پررنگ‌تر از گذشته دنبال شود.

وی با اشاره به جایگاه روحانیون در مساجد، افزود: بنا به فرمایش رهبر شهید، نیاز مسجد به روحانی همانند نیاز بیمارستان به پزشک و پرستار است؛ بنابراین روحانی باید محور اصلی فعالیت‌های مسجد باشد و با هدایت، مدیریت و برنامه‌ریزی، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی مسجد را فراهم کند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شفت با تأکید بر اینکه مسجد تنها محل اقامه نماز و عبادت نیست، تصریح کرد: مسجد در فرهنگ اسلامی دارای کارکردهای متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی، جهادی و حتی حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی است و در طول تاریخ انقلاب اسلامی نیز همواره نقش پیشران و جریان‌ساز در عرصه‌های مختلف ایفا کرده است.

سرهنگ نقدپور اضافه کرد: هر زمان مسجد به جایگاه واقعی خود بازگردد و روحانی، هیئت امنا، بسیج، فعالان فرهنگی و مردم در کنار یکدیگر برای رونق آن تلاش کنند، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز با مشارکت مردم و محوریت مسجد قابل حل خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی همه ارکان مسجد یادآور شد: تقویت ارتباط روحانی، هیئت امنای مسجد، پایگاه بسیج و به‌ویژه جوانان و نوجوانان، زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، انقلابی، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار خواهد بود و مساجد را به جایگاه حقیقی خود به عنوان محور تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه بازمی‌گرداند.