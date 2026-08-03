به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با دعوت از مردم شهرستان برای حضور در آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین اظهار کرد: اربعین حسینی، تجلی عشق، بصیرت، وحدت و ولایت‌مداری امت اسلامی است و امروز این اجتماع عظیم، به نماد اقتدار فرهنگی و معنوی جهان اسلام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان شفت همواره در مناسبت‌های مذهبی حضوری پرشور و اثرگذار داشته‌اند، افزود: کسانی که توفیق حضور در کربلای معلی را ندارند، با شرکت در آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین، دل‌های خود را راهی حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) کرده و بار دیگر با آرمان‌های عاشورا، فرهنگ ایثار، مقاومت و ظلم‌ستیزی تجدید میثاق می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری این مراسم در سطح شهرستان تصریح کرد: امسال پنج مسیر برای برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در نظر گرفته شده است تا عاشقان اهل‌بیت(ع) از نقاط مختلف شهرستان بتوانند در این حرکت معنوی حضور یابند.

نقدپور با اشاره به مسیرهای تعیین‌شده گفت: مسیر نخست از مسجد نصیرمحله به سمت والیسرا (تازه بقعه) با آغاز حرکت ساعت ۹ صبح، مسیر دوم از مسجد احمدسرگوراب به سمت امام‌زاده اسحاق(ع) ساعت ۸ صبح، مسیر سوم از مسجد نورماس به سمت مسجد حاج مؤمن بالا خرطوم ساعت ۷ صبح، مسیر چهارم از مسجد آقا ذوالپیران شفت به سمت بقعه درویش جعفر ساعت ۸ صبح و مسیر پنجم از مسجد کلاشم بالا به سمت بقعه آقا سید یعقوب ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه پیاده‌روی جاماندگان اربعین تنها یک حرکت نمادین نیست، خاطرنشان کرد: این آیین فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ناب عاشورا، تقویت انسجام اجتماعی، انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جوان و نمایش وحدت و همدلی مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان شفت است.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با قدردانی از مشارکت هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران، نیروهای بسیجی، دستگاه‌های اجرایی و همه خادمان این مراسم گفت: خدمت‌رسانی به عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ است و موکب‌های مردمی نیز همانند سال‌های گذشته با پذیرایی از شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از فرهنگ میزبانی و ارادت به اهل‌بیت(ع) را به نمایش خواهند گذاشت.

نقدپور در پایان از عموم مردم، خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف شهرستان دعوت کرد با حضور گسترده، منظم و باشکوه در این مراسم معنوی، بار دیگر عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نمایش گذاشته و شهرستان شفت را در روز اربعین به صحنه‌ای از شور، شعور و حماسه حسینی تبدیل کنند.