به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عابدین رستمی، شامگاه پنجشنبه در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه و جمعی از مسئولان شهرستانی، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته بسیج به تبیین اهمیت نقش بسیج در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن پرداخت.

وی در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضرت فاطمه (س) الگوی حقیقی مقاومت، شجاعت و دفاع از اصول دینی است. امام باقر (ع) می‌فرمایند کسی که حضرت فاطمه را به درستی بشناسد، شب قدر را درک کرده است که این شب مبارک که از هزار ماه برتر است، همچنان با یاد و خاطره حضرت فاطمه (س) در تاریخ اسلام ادامه دارد.

امام جمعه قروه با اشاره به نقش بی‌بدیل بسیج در دوران انقلاب اسلامی و پس از آن، افزود: امام خمینی (ره) بسیج را به عنوان لشکر مخلص خدا معرفی کردند، که هدف آن پیشبرد دین خدا، دفاع از ولایت و خدمت به مردم است.

وی تصریح کرد: امام در عرصه نظام‌سازی به شکل بی‌نظیری عمل کردند و با تشکیل نهادهایی مانند سپاه پاسداران، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و جهاد سازندگی، تحولی عظیم در کشور ایجاد کردند.

حجت‌الاسلام رستمی همچنین در خصوص پیشرفت‌های کشور در عرصه ساخت زیرساخت‌ها، گفت: طبق آمارها، ۵۲ درصد از زیرساخت‌های کشور توسط نیروهای مسلح، از جمله سپاه و بسیج، ساخته شده است و این در حالی است که دولت‌ها تنها ۴۸ درصد از این زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و این نشان از قدرت نظام‌سازی بسیج و نیروهای مسلح کشور است که با فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و امروز هم در تمامی عرصه‌ها حضور دارد.

حجت‌الاسلام رستمی ادامه داد: امروز بسیج در تمامی اقشار جامعه، از جمله بسیج اساتید، دانشجویان، طلاب، پزشکان، کارگران و حتی اصناف، به عنوان یک نیروی مردمی و قدرتمند در خدمت انقلاب اسلامی است و این سازمان همچنان با روحیه جهادی و در دفاع از اصول انقلاب اسلامی، در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ایستاده است.

امام جمعه قروه در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت «جهاد تبیین» در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: در این جنگ ترکیبی که دشمن علیه ما راه انداخته است، بسیج باید در خط مقدم جهاد تبیین قرار گیرد و این جنگ ترکیبی، ترکیب جنگ سخت و نرم است و باید در برابر آن مقاومت کنیم.

وی گفت: بسیج باید با اطلاع‌رسانی صحیح و شجاعانه، تهاجم فرهنگی دشمن را پاسخ دهد.

وی همچنین به مسئله حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: امام خمینی (ره) همواره بر رعایت حجاب و عفاف تأکید داشتند و ما امروز باید در این زمینه اقدام جدی‌تری داشته باشیم و مسئله حجاب نه تنها یک مسئله شرعی، بلکه یک مسئله قانونی است که در هیچ کشوری معطل نمی‌ماند.

حجت‌الاسلام رستمی بر ضرورت حمایت از دولت و همبستگی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرد و گفت: امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران درصدد ضربه‌زدن به نظام از درون هستند و ما باید متحد و پای‌کار باشیم و در کنار دولت، راه‌های مقابله با این تهدیدات را جستجو کنیم.

وی همچنین با تقدیر از حضور فرماندهان و مسئولان سپاه و بسیج در این جلسه، برای همگان دعا کرد که خداوند متعال تلاش‌های آنان را در راه خدمت به مردم و حفظ ارزش‌های اسلامی مورد قبول قرار دهد.