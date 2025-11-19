به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، تیم بعثت کرمانشاه عصر فردا پنجشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه پذیرای نفت و گاز گچساران خواهد بود.

بعثت در مرحله گذشته این مسابقات با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل مس سونگون تبریز توانست صعود خود را به این مرحله قطعی کند.

این دو تیم که هر دو در لیگ دسته اول فوتبال کشور (آزادگان) حضور دارند، چند هفته پیش در همین ورزشگاه آزادی رودررو شدند که شاگردان ابراهیم اشکش در تیم بعثت با نتیجه ۲ بر یک برنده میدان شدند.

با وجود روند امیدوارکننده بعثت در ابتدای فصل، نتایج چند بازی اخیر این تیم در لیگ آزادگان رضایت‌بخش نبوده است. این دیدار جام حذفی برای نماینده کرمانشاه فرصتی است تا با ارائه یک بازی برتر، ناکامی‌های اخیر را جبران کرده و دوباره امید را در قلب هواداران خود زنده کند.