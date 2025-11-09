مرتضی تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از وضعیت برگزاری دیدار روز گذشته این تیم با مس سونگون تبریز اظهار کرد: سطح کیفیت زمین ورزشگاه قویدل به‌هیچ‌وجه در حد و اندازه مسابقات لیگ دسته اول کشور نبود و متأسفانه به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به هر قیمتی می‌خواهند بازی‌ها برگزار شود، حتی در شرایطی که زمین از استانداردهای لازم برخوردار نیست.

وی در ادامه با اشاره به نحوه قضاوت داور مسابقه تصریح کرد: داوری این دیدار ضعیف بود. ما هرچند باور نداریم اشتباهات داور عامدانه بوده، اما در صحنه پنالتی اعلام‌شده علیه تیم بعثت، توپ به لب بازیکن ما برخورد کرد، نه به دست او؛ همان‌طور که در تصاویر مشخص است، بازیکن ما در آن صحنه دچار خون‌ریزی از ناحیه لب شد، اما داور به‌اشتباه پنالتی اعلام کرد.

تبریزی همچنین از برخورد خشن بازیکن مس سونگون گلایه کرد و گفت: در یکی از صحنه‌ها بازیکن حریف با آرنج به صورت بازیکن ما ضربه زد و داور باید کارت قرمز نشان می‌داد، اما این تصمیم گرفته نشد. در چند موقعیت دیگر نیز کمک‌داوران از صحنه عقب ماندند و اشتباهات تأثیرگذاری داشتند.

قائم‌مقام باشگاه بعثت کرمانشاه در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: برگزاری مسابقات در چنین شرایطی — با زمین‌های غیر استاندارد و داوری‌های ضعیف — به کیفیت فوتبال ایران لطمه می‌زند. جای سوال است که فدراسیون فوتبال چگونه برخی تیم‌ها را بابت نواقص ورزشگاه‌ها محروم یا جریمه می‌کند اما در زمین‌هایی با این وضعیت اجازه برگزاری مسابقه را می‌دهد.



گفتنی ست عصر شنبه تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته یازدهم لیگ آزادگان در ورزشگاه قویدل شهر تبریز به مصاف مس سونگون رفت و با نتیجه یک بر صفر مسابقه را واگذار کرد.