به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتشار داده‌های اشتغال بهتر از پیش‌بینی‌ها در آمریکا باعث شده احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو کمتر شود و همین موضوع قیمت طلا را در معاملات روز جمعه تحت فشار قرار داده است.

بهای هر اونس طلا امروز با افت ۰.۵۹ درصدی به ۴۰۵۳ دلار و ۱۷ سنت رسید. همچنین قیمت قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز ۰.۰۹ درصد کاهش یافته و به ۴۰۵۶ دلار و ۵۰ سنت رسیده است.

دلار نیز بهترین عملکرد هفتگی خود طی یک ماه اخیر را ثبت کرده و افزایش ارزش آن، خرید طلا را برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند.

گزارش وزارت کار آمریکا -که به دلیل تعطیلی دولت با تأخیر منتشر شد- نشان می‌دهد تعداد حقوق‌بگیران بخش غیرکشاورزی در سپتامبر ۱۱۹ هزار نفر رشد داشته؛ رقمی که تقریباً دو برابر انتظار بازار است.

اکنون معامله‌گران تنها ۳۹ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو در نشست ماه آینده نرخ بهره را کاهش دهد. طلا، که سود دوره‌ای ارائه نمی‌کند، معمولاً در دوره‌های نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.

صورت‌جلسه ماه اکتبر فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد این بانک با وجود هشدار برخی سیاست‌گذاران درباره خطر افزایش تورم و آسیب دیدن اعتماد عمومی، اقدام به کاهش نرخ بهره کرده است.

رئیس فدرال رزرو شیکاگو نیز روز پنج‌شنبه بار دیگر نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره ابراز تردید کرد و گفت روند کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصدی بانک مرکزی متوقف شده و حتی در مسیر نامناسبی حرکت می‌کند.

در میان دیگر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۱.۷۰ درصد افت به ۵۰ دلار و ۹ سنت رسیده و پلاتین نیز با کاهش ۰.۵۷ درصدی در سطح ۱۵۰۹ دلار و ۷۸ سنت معامله می‌شود.