اونس طلا به ۳۶۸۵ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، طلا پنجمین افزایش قیمت پیاپی هفتگی را ثبت کردهاست. تمرکز بازار در حال حاضر بر سرنخهای بیشتر ازسوی فدرالرزرو پساز اولین کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی قرار دارد.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۱۳ درصد افزایش به ۳۶۸۵ دلار و ۳۰ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۷۵ درصدی به ۳۷۰۵ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۲۵ واحد در اجلاس روز چهارشنبه پایین آورد، اما درمورد تورم بالا و تأثیر آن بر ادامه این روند هشدار داد. قیمت طلا پساز اعلام این تصمیم تا رکورد ۳۷۰۷ دلار و ۴۰ سنت بالا رفت.
تحلیلگران عقیده دارند روند خوشبینانه طلا ادامه خواهد داشت و تا پایان سال جاری شاهد قیمت ۴۰۰۰ دلاری این فلز گرانبها خواهیم بود.
پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش میدهد. طلا همچنین عملکرد خوبی در دوران بیثباتی دارد و ۴۰ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش قیمت داشته است.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۱.۹۸ درصد افزایش به ۴۲ دلار و ۹۵ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۱.۵۷ درصدی ۱۴۰۸ دلار و ۳۶ سنت معامله میشود.
بازار طلا از ابتدای سال جاری میلادی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل شامل ابهامهای اقتصادی جهانی، تنشهای ژئوپولیتیک، و تغییر سیاستهای پولی بانکهای مرکزی بزرگ روندی صعودی را تجربه کرده است.
در ایالات متحده، نرخ بهره کلیدی فدرالرزرو پس از یک دوره شدید افزایشها در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، امسال برای نخستین بار کاهش پیدا کرد. به طور سنتی، کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری داراییهای غیرمولد مانند طلا را کم میکند و باعث جذابتر شدن آن برای سرمایهگذاران میشود.
بازار طلا در سالهای اخیر بارها نسبت به سیاستهای پولی فدرالرزرو واکنش سریع نشان داده است. هر نشانهای از تعدیل سیاست انقباضی، معمولاً موجب رشد قیمت این فلز گرانبها میشود. از سوی دیگر، تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرالرزرو، نگرانیها درباره افت ارزش دلار و افزایش تقاضا برای داراییهای امن را تشدید کرده است.
در زمینه تاریخی، در دورههای بیثباتی مالی (مانند بحران ۲۰۰۸ یا پاندمی ۲۰۲۰)، طلا اغلب به عنوان سپری در برابر ریسکها عمل کرده و سرمایهگذاران به آن پناه بردهاند. امسال نیز با افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت از آغاز سال، این الگو دوباره در حال تکرار است.
قیمت نقره و پلاتین نیز معمولاً همسو با روند طلا دچار نوسان میشوند، اما به دلیل کاربرد صنعتی بیشتر، واکنش آنها ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان و عرضهتقاضای بخش صنعت است.
