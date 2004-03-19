برانكو ايوانكوويچ سال نو را به مردم ايران تبريك گفت

به گزارش خبرنگار "مهر" برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان درپيامي سال نو شمسي را به مردم ايران به خصوص جامعه ورزش و فوتبال تبريك گفت.

برانكو كه با خبرنگار "مهر" گفت وگو مي كرد ضمن تبريك سال جديد افزود : اميدوارم همه مردم ايران سال خوب و سلامتي را آغاز كنند كه سلامتي مي تواند زمينه سازهمه موفقيت ها باشد. ما به عنوان قشر ورزشي و فوتبالي قول مي دهيم كه با كسب نتايج مطلوب شور و شعف را در بين جوانان و علاقمندان به فوتبال بيشتركنيم.

برانكوايوانكوويچ در پايان اين پيام گفت: ما سال آينده برنامه هاي مهم زيادي را پيش روداريم كه حضور درمسابقات جام ملتهاي آسيا و مقدماتي جام جهاني يكي ازسرنوشت سازترين آنهاست. اميدوارم كه بتوانيم درسال جديد موفقيت هاي درخور تقديري كسب كنيم.