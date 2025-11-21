  1. استانها
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در روستای بلبل آباد بشاگرد آغاز به کار کرد

بشاگرد_نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و فروش محصولات صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینان روستایی در روستای بلبل آباد بشاگرد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با هدف عرضه محصولات صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینان محلی، ظهر جمعه با حضور مسئولان شهرستانی در روستای بلبل آباد بشاگرد افتتاح شد.

حجت‌الاسلام حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی گام مؤثری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصادی روستاییان است. حمایت از تولیدات بومی و کارآفرینان محلی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موجب رونق اقتصادی منطقه و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها می‌شود.

وی افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه روستایی نقش مهمی در توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی ایفا می‌کنند و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی مردم منطقه است.

سرهنگ محمد کاملی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد نیز در این مراسم گفت: بسیج سازندگی با هدف محرومیت‌زدایی و توسعه اقتصادی روستاها، حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان و تولیدکنندگان محلی را در دستور کار قرار داده است. این نمایشگاه حاصل تلاش‌های مشترک بسیج، صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارآفرینان روستایی است.

وی تصریح کرد: با برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها، ضمن ایجاد بازار فروش برای محصولات روستایی، زمینه آشنایی مردم با ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و ایجاد شبکه‌های توزیع محصولات بومی فراهم می‌شود.

در این نمایشگاه که به همت بسیج سازندگی ناحیه بشاگرد برپا شده، محصولات متنوعی شامل صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی محلی و تولیدات خانگی عرضه می‌شود.

گفتنی است این نمایشگاه تا پایان هفته جاری در روستای بلبل آباد دایر خواهد بود.

