  1. جامعه
  2. شهری
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

رشد ۲۰۰ درصدی زیرساخت‌های خدمات شهری در منطقه‌ یک تهران

رشد ۲۰۰ درصدی زیرساخت‌های خدمات شهری در منطقه‌ یک تهران

شهردار منطقه یک تهران از رشد ۲۰۰ درصدی زیرساخت‌های خدمات شهری در این منطقه‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران گفت: توسعه زیرساخت‌های شهری از مهمترین ارکان شهری پایدار است بر همین اساس در دوره جدید مدیریت شهری ترمیم آب‌نماها، سرویس‌های بهداشتی، بهسازی ورودی‌های منطقه، نورپردازی‌ها و ترمیم روشنایی‌های معابر و توسعه فضای سبز در دستور کار قرار گرفت.

حق بین افزود: در چهار سال اخیر بیش از ۳۲۰ سرویس بهداشتی بهسازی و احداث شد که نسبت به دوره قبل رشد ۲۶۰ درصدی داشته و در بخش آب‌نماها نیز ۳۷ مورد بهسازی انجام شده که این مورد نیز رشد ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

شهردار منطقه یک به ساماندهی ورودی‌های منطقه یک اشاره کرد و گفت: نورپردازی، نقاشی، رنگ آمیزی، ساماندهی معبر، حذف زوایدفیزیکی و بصری و… در زیر پل صدر و نصب ۱۹۰۰ پروژکتور در مراحل پایانی است وزیر سایر پل‌ها نیز با ۶۰۰ پروژکتور نورپردازی شده و المان‌های منطقه یک هم در سه نقطه ورودی منطقه نصب شده است.

حق بین احداث دو بوستان جهان دیدگان (الف) و اقدسیه، احداث نیروگاه ۱۵۰ کیلوواتی خورشیدی در بوستان گلاب دره را از دیگر در برنامه‌های در حال اجرا دانست.

کد خبر 6664169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها