به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران گفت: توسعه زیرساخت‌های شهری از مهمترین ارکان شهری پایدار است بر همین اساس در دوره جدید مدیریت شهری ترمیم آب‌نماها، سرویس‌های بهداشتی، بهسازی ورودی‌های منطقه، نورپردازی‌ها و ترمیم روشنایی‌های معابر و توسعه فضای سبز در دستور کار قرار گرفت.

حق بین افزود: در چهار سال اخیر بیش از ۳۲۰ سرویس بهداشتی بهسازی و احداث شد که نسبت به دوره قبل رشد ۲۶۰ درصدی داشته و در بخش آب‌نماها نیز ۳۷ مورد بهسازی انجام شده که این مورد نیز رشد ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

شهردار منطقه یک به ساماندهی ورودی‌های منطقه یک اشاره کرد و گفت: نورپردازی، نقاشی، رنگ آمیزی، ساماندهی معبر، حذف زوایدفیزیکی و بصری و… در زیر پل صدر و نصب ۱۹۰۰ پروژکتور در مراحل پایانی است وزیر سایر پل‌ها نیز با ۶۰۰ پروژکتور نورپردازی شده و المان‌های منطقه یک هم در سه نقطه ورودی منطقه نصب شده است.

حق بین احداث دو بوستان جهان دیدگان (الف) و اقدسیه، احداث نیروگاه ۱۵۰ کیلوواتی خورشیدی در بوستان گلاب دره را از دیگر در برنامه‌های در حال اجرا دانست.