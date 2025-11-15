به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست منطقه ۲ تهران با اشاره به نقش روشنایی در تأمین ایمنی و امنیت فضاهای شهری افزود: برج‌های نوری نصب شده مجهز به سیستم روشنایی LED (کم‌مصرف) است که باهدف استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش هزینه موردتوجه این منطقه قرار گرفته است.

وی افزود: پخش نور گسترده و یکنواخت بدون خیرگی به لحاظ ارتفاع زیاد برج‌ها، برخورداری از سیستم مکانیزه فرود و صعود سبد پروژکتور و نصب چراغ اعلام‌خطر در بالای آن از ویژگی‌های این برج‌ها است.

به گفته معاون خدمات شهری و محیط‌زیست منطقه ۲ در حال حاضر ۲۰۰ برج نوری در بوستان‌های هرمزان، افرا، عزیزی، آریافر، درخشان، یاس، پونک و...... نصب شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نورپردازی به‌عنوان یکی از راه‌های بالا بردن دید به‌عنوان عنصری برای زیبایی بصری اظهار کرد: هم‌زمان با بهسازی و ساماندهی بوستان‌ها، طرح نورپردازی و تأمین روشنایی آنها در حال انجام است.

طاهری افزود: نصب پایه چراغ روشنایی، تجهیز وسایل ورزشی و بازی کودکان و تعمیر سرویس بهداشتی از دیگر طرح‌های اجرایی در بوستان‌ها است