«پشت صحنه نوشتن» افشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب پشت صحنه نوشتن روایتی داستانی است درباره تألیف ۹ اثر شناخته شده از ابراهیم حسن‌بیگی. وی در این کتاب روایتی بی‌پرده از چگونگی کشف سوژه برای نگارش هر اثر، تألیف، انتشار و بازخوردهای خود از انتشار این اثار را بازگو کرد است.

نکته قابل توجه درباره این روایت نگاهی منتقدانه نویسنده در آن به خود است. حسن‌بیگی در این اثر هرچند که خود را از نگارش هیچکدام از این ۹ داستان بلند پشیمان نشان نداده است اما به مانند یک منتقد درباره ناکامی‌های یا به سرانجام رساندن یک اثر و عرضه آن در قالب‌های مختلف و حتی در بازارهای بین‌المللی نیز صحبت کرده است.

کتاب همچنین روایتی درس‌آموز درباره شیوه‌های کشف سوژه، پروراندن پیرنگ داستان، پرورش رشد شخصیت و… در قالب روایت‌های مستند بازگو کرده است.

وی در همین زمینه در بخشی از مقدمه این کتاب می‌نویسد: دنیای ذهنی نویسندگان گاهی زیباست و گاهی زشت. گاهی نرم و هموار وگاهی زمخت و سنگلاخ. گاهی می‌شود در آن سیر و سفر کرد و از بودن در آن لذت برد. گاهی هم شهری است جنگ زده و بحرانی.

این کتاب همچنین با مقدمه‌ای از محمدرضا بایرامی نویسنده معاصر همراه شده است. وی در بخشی از آن آورده است. در غرب سنتی است به نام اعتراف و در شرق سنتی به نام کتمان. هر دو هم جایگاه دینی دارند و سرجای خودشان محترم‌اند. سنت شرقی اما باعث شده هنرمندان ما کمتر از خودشان بگویند. خود آنها را هم شاید بتوانیم به بهترین شکل در نوشته‌هایی از این دست بیابیم و از این جهت هم یادداشت‌هایی از این دست مغتنم هستند.

کتاب «پشت صحنه نوشتن» را نشر کتاب تداعی در ۱۳۲ صفحه با قیمت ۲۶۵ هزار تومان منتشر کرده است.