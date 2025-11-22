میرغضنفری: ۹۸ میلیارد تومان اعتبار برای آب و فاضلاب رشت اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب شهرستان رشت که با حضور نمایندگان مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، بخشداران شهرستان و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برگزار شد، با اشاره به مراجعات گسترده مردمی برای مشکلات حوزه آب و فاضلاب، گفت: بسیاری از مشکلات با مدیریت عملیاتی، حضور میدانی و پیگیری مستمر قابل حل است و اطلاع‌رسانی مناسب و توجیه شهروندان نقش مهمی در کاهش پیچیدگی مسائل دارد.

وی با بیان اینکه کیفیت آب، فرسودگی شبکه‌های توزیع و جمع‌آوری نامناسب فاضلاب از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان است، تصریح کرد: مشکلات فاضلاب نه تنها موجب آلودگی محیط زیست می‌شود، بلکه سلامت مردم را در آینده تهدید می‌کند و رسیدگی فوری به این مسئله یک ضرورت اساسی است.

میرغضنفری با اشاره به تخصیص اعتبارات حوزه آب و فاضلاب گفت: از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ۹۸ میلیارد تومان برای پروژه‌های آب و فاضلاب اختصاص یافته است. هرچند این اعتبار به تنهایی کفایت نمی‌کند، اما تلاش شده بیشترین اعتبارات حوزه عمرانی برای آب و فاضلاب و مدیریت فاضلاب اختصاص یابد و از منابع مختلف، از جمله پیگیری‌های ملی و حمایت استاندار گیلان و نمایندگان مجلس، برای جذب اعتبارات کلان استفاده شود.

وی درباره اقدامات اجرایی افزود: پروژه خط انتقال آب از لاکان به دهستان پیربازار مدتی است آغاز شده و تاکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. این پروژه که با همکاری ارتش و از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی اجرا می‌شود، مشکل آب شرب حدود ۳۰ روستا را برطرف خواهد کرد.

فرماندار رشت تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده با تعریف پروژه‌های استراتژیک دیگر و رایزنی با قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، ظرفیت‌های آن‌ها نیز برای رفع مشکلات اصلی آب شرب و مدیریت فاضلاب شهرستان به‌کار گرفته شود تا در آینده نزدیک همه روستاهای شهرستان از آب شرب سالم بهره‌مند شوند و معضلات زیست‌محیطی ناشی از فاضلاب کاهش یابد.

وی همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس و نهادهای مسئول و پیگیری مستمر اعتبارات ملی و استانی برای تسریع در اجرای طرح‌ها تأکید کرد و یادآور شد که اولویت اصلی فرمانداری، حوزه آب و فاضلاب و حل مشکلات محیط زیستی مرتبط با فاضلاب است.

در پایان نشست، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب و نمایندگان حاضر، گزارش وضعیت شبکه، اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو را ارائه کردند و برای رفع چالش‌ها و ارتقای خدمات در حوزه آب و فاضلاب و مسائل زیست‌محیطی شهرستان تصمیمات اجرایی اتخاذ شد.