به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی شریفی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح تازهترین گزارش ماهانه شبکه پایش لرزهای سازمان اظهار کرد: در فاصله زمانی یکم تا سیویکم شهریورماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۳ رویداد لرزهای در محدوده شهر تهران و پیرامون آن ثبت شده است. بزرگی زمینلرزهها بین ۱.۷ تا ۳.۴ ریشتر بوده و تمامی این رویدادها توسط کارشناسان سازمان شناسایی و تحلیل شدهاند.
وی با اشاره به مهمترین رخداد ماه گفت: بزرگترین زلزله ثبتشده مربوط به زمینلرزه ۳.۴ ریشتری در سرخه استان سمنان در تاریخ ۳۰ شهریور است که با وجود قرارگیری در فاصلهای دور از تهران، توسط شبکه پایشی ثبت و در این معاونت پردازش و مکانیابی شد.
وی افزود: همچنین نزدیکترین رخداد به تهران، زمینلرزهای با بزرگی ۱.۷ ریشتر در محدوده آبعلی و سد لار بوده که در تاریخ ۵ شهریور به ثبت رسیده است.
شریفی درباره عملکرد سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران گفت: با توجه به کوچک بودن یا فاصله زیاد رومرکز نسبت به محدوده شهری تهران، هیچیک از رخدادهای این ماه شرایط لازم برای فعالسازی سامانه هشدار سریع را نداشتهاند و بنابراین پیام هشدار نیز به درستی صادر نشده است.
وی یادآور شد: به دلیل اختلالات ارتباطی که طی ماههای اخیر در منطقه وجود داشته، ارتباط پایدار تمام ایستگاههای شبکه پایشی برقرار نبوده و همین موضوع سبب شده است رصد لرزهخیزی تهران برای برخی نواحی با محدودیت موقت همراه باشد.
وی تأکید کرد: با این حال، بخش اعظم شبکه فعال بوده و دادههای اصلی بدون وقفه دریافت و پردازش شده است.
معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به تلاشهای فنی صورتگرفته گفت: در این ماه، کارشناسان سازمان ۲۳ مأموریت پشتیبانی، بازدید و رفع ایراد را در قالب برنامه نگهداری شبکه انجام دادند. طی این عملیات، با طی مسافتی بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر، ۲۲ ایستگاه لرزهنگاری و شتابنگاری در مناطق مختلف شهر تهران، استان البرز، ری، ورامین و بخشهایی از مازندران بررسی و مشکلات فنی، ارتباطی و امنیتی آنها مرتفع شد.
شریفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت پایش فعالیتهای لرزهای گفت: شبکههای لرزهنگاری سطحی، درونگمانهای، شتاب نگاری هشدار سریع و تخمین خسارت در تهران، هسته اصلی سامانههای پایش زلزله را در شهر تهران تشکیل میدهند. برای افزایش تابآوری شهر تهران عملکرد مستمر ایستگاهها، پایداری و عملکرد صحیح سامانههای پردازشی و همچنین ارزیابی و تحلیل دقیق رخدادهای لرزهای امری حیاتی است.
وی تأکید کرد: بازدیدهای دورهای، بهروزرسانی تجهیزات و پایداری سلامت سامانههای پایشی، نقش اساسی در آماده نگهداشتن شهر در مواجهه با رخدادهای لرزهای دارد.
شریفی همچنین از همراهی مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه و سایر دستگاههای مرتبط قدردانی کرد و گفت: همکاری مناطق، شرکتهای فنی و سازمانهای مرتبط سبب شده است فرآیندهای نگهداری شبکه بیش از گذشته دقیق و سریع انجام شود. استمرار این همکاریها برای افزایش آمادگی پایتخت ضروری است.
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