جذب داوطلب اهدای سلول بنیادی برای اولین بار در نماز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون ایران، پنجمین مرحله از پویش "یک سلول تو، نجات یک زندگی"، با هدف آگاهی بخشی در زمینه اهدا سلول‌های بنیادی خون ساز و جذب و پذیره نویسی داوطلبان واجد شرایط اهدا، برای اولین بار با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی سازمان انتقال خون و مرکز سپاس در حاشیه مراسم نماز جمعه دانشگاه تهران برگزار شد.

همین منظور و به مناسبت هفته بسیج میز خدمت این پویش که در حاشیه مراسم نماز جمعه تهران مستقر بود، با استقبال زیاد مردم به خصوص قشر جوان روبرو شد.



شایان ذکر است این پویش با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی سازمان انتقال خون و مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف نهادینه سازی هر چه بیشتر فرهنگ اهدا سلول‌های بنیادی خون ساز و ارتقا تعداد داوطلبان عضو مرکز پذیره نویسی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون (مرکز سپاس) به منظور تأمین نیاز بیماران کاندید پیوند مغز استخوان آغاز شده است.



اخیراً مقرر شده برای جلب مشارکت جوانان آگاه، متعهد و سالم جامعه، سازمان انتقال خون علاوه بر جذب داوطلبان اهدا سلول‌های بنیادی در پایگاه‌های انتقال خون سراسر کشور، کارشناسان خود را به مراکز مختلف علمی - فرهنگی و اجتماعات مردمی نیز گسیل دارد تا با برپایی غرفه‌های پذیره نویسی، اقدام به ثبت نام داوطلبان کند.



مرکز پذیره نویسی داوطلبان اهدا سلول‌های بنیادی خون ساز (مرکز سپاس) سازمان انتقال خون ایران از سال ۱۳۸۹ تأسیس شد و تا به امروز ۱۰۵ هزار نفر عضو این مرکز می‌باشند. در حال حاضر ۴۶ مرکز اهدا خون در ۳۱ استان کشور در این زمینه فعالیت و همکاری می‌کنند.



گفتنی است تا کنون ۵۶ مورد پیوند سلول بنیادی با حمایت اهداکنندگان مرکز سپاس در کشور انجام شده است.