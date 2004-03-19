كره جنوبي اعزام نيرو به عراق را به تعويق انداخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، وزارت دفاع كره جنوبي با اعلام اين خبر افزود : پس از بررسي هاي لازم مقامات اين كشور تصميم گرفتند عليرغم خواست مقامات آمريكايي مبني بر اعزام نيروهاي نظامي كره جنوبي به برخي مناطق عراق از جمله كركوك از اعزام نيروهاي نظامي خودداري خواهد كرد .

وزارت دفاع كره جنوبي در ادامه با اشاره به اينكه اين امر به معني عدم مشاركت كره جنوبي نيست ، افزود : اوضاع امنيتي در كركوك بسيار وخيم گزارش مي شود و اين كشور نمي تواند در خصوص اعزام نيرو به اين منطقه ريسك كند .

وزارت دفاع كره جنوبي همچنين در خصوص اعزام احتمالي نيروهاي نظامي اين كشور به عراق خاطر نشان كرد كه چنانچه شرايط لازم فراهم شود در مورد اعزام نيرو به عراق تصميم گيري خواهيم كرد .









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