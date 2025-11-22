جو اصفهان تا ۵ روز آینده پایدار است؛ دما تغییری ندارد

مینا معتمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد طی روز شنبه تا دوشنبه، جوی نسبتاً پایدار و آرام در سطح استان حاکم است که البته در برخی مناطق افزایش غبار رقیق پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز دوشنبه با تقویت پایداری نسبی و سکون جو، شرایط برای افزایش تدریجی غلظت آلایندهها بهویژه در مناطق مرکزی ازجمله کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتی فراهم میشود و انتظار کاهش کیفیت هوا در همین بازه زمانی وجود دارد.
معتمدی با اشاره به پیشبینی افزایش دما در ۲۴ ساعت آینده، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در روز شنبه ۲۱ درجه سانتیگراد و کمینه دما در بامداد فردا ۱ یک درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی ادامه داد: آسمان بیشتر مناطق استان تا روز دوشنبه صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود، اما از اواسط هفته احتمال افزایش غلظت آلایندهها و بروز وضعیت ناسالم برای گروههای حساس وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته جاری در مناطق شرقی و شمالی استان وزش باد ملایم تا نسبتاً شدید و در برخی ساعات افزایش موقتی ابر دور از انتظار نیست.
بهگفته وی، حداقل دمای استان در صبح شنبه مربوط به شهرستان فریدن با منفی ۵ درجه و حداکثر دما مربوط به خور و بیابانک با ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
