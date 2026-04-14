روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته بارش باران را در برخی از نقاط استان داشتیم، اظهار کرد: بیشترین میزان بارش از ایستگاه گل تپه با هشت میلیمتر بارش گزارش شده است.

وی با بیان اینکه میزان بارش در ایستگاه تویسرکان هفت میلیمتر گزارش شده است، ادامه داد:در شبانه روز گذشته در ایستگاه دانشگاه بوعلی همدان بارش پنج میلیمتر ثبت شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه با توجه به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، ادامه داد: در ساعاتی از بعد از ظهر امروز وزش باد نسبتا شدید و افزایش ابر در برخی از نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از نظر دمایی برای صبح فردا انتظار افزایش یک تا ۲ درجه دمای کمینه پیش بینی می‌شود، افزود: تا آخر هفته هوای نسبتا سرد صبحگاهی را در برخی از نقاط استان همدان خواهیم داشت.

زاهدی با بیان اینکه سامانه بارشی جدید از بعد از ظهر شنبه هفته آینده وارد استان خواهد شد، افزود: سامانه بارشی جدید در ساعاتی از شنبه شب، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده فعال خواهد شد و مجدد بارش باران را در اکثر نقاط استان خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما از فامنین و قهاوند با ۱۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است، ادامه داد: صبح امروز دمای کمینه از گل تپه با منفی ۲ درجه گزارش شده و دمای هوا در همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۵ و صفر درجه در نوسان بوده است.